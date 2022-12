Protesten in Peru na afzetting president gaan door, leger bezet infrastructuur

De regering is van plan de noodtoestand af te kondigen voor het snelwegennet van het land om een vrije doorgang te garanderen, aldus Otarola over de protesten, die begonnen na de afzetting en arrestatie van president Pedro Castillo. Bij de demonstraties zijn inmiddels zeven mensen omgekomen.

De demonstraties dienen als steunbetuiging aan de afgezette president, die politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico. Dat land zegt zijn aanvraag te overwegen. Castillo is van eenvoudige afkomst en heeft veel steun onder boeren en de inheemse bevolking. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur. In de steden, waaronder hoofdstad Lima, is Castillo’s linkse partij Peru Libre de katalysator van protesten.

Betogers eisen het vertrek van Boluarte. In reactie daarop heeft zij vroegtijdige verkiezingen beloofd in april 2024, in plaats van in 2026. Het parlement moet daar echter mee instemmen, hetgeen nog niet is gebeurd.