Prototype van Starship SpaceX explodeert bij landing na test

Duitse politie valt opnieuw binnen in klooster Nederland­se ‘sektepro­feet’

9 december In het onderzoek naar de Nederlandse ‘sekteleider’ die in oktober werd opgepakt in het Duitse Goch, vlak over de grens bij het Limburgse Gennep, heeft de politie vandaag opnieuw huiszoekingen uitgevoerd. Ze vonden plaats in het voormalige klooster waar de omstreden Orde der Transformanten is gehuisvest. Bij de invallen zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) computers en digitale gegevensdragers in beslag genomen.