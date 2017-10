Puigdemont krijgt meer tijd om onafhankelijkheid Catalonië te verduidelijken

De Catalaanse leider Carles Puigdemont moet uiterlijk donderdag duidelijk maken of hij de onafhankelijkheid nu wel of niet heeft uitgeroepen. Doet hij dat niet, dan neemt de centrale regering in Madrid het bestuur over Catalonië over.

Madrid had Puigdemont al laten weten geen genoegen te nemen met ontwijkende of onduidelijke antwoorden. ,,Meneer Puigdemont heeft nog steeds de mogelijkheid een begin te maken met het oplossen van deze situatie'', zei vicepremier Soraya Saenz de Santamaria. Ze eist dat de Catalaanse leider voor donderdag 19 oktober 10.00 met een simpel 'ja' of 'nee' duidelijk maakt of hij Catalonië wil afscheiden.

Brief

De regering had geëist dat de Catalaanse leider maandag voor 10.00 uur ondubbelzinnig zou aangeven of hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Puigdemont riep in zijn brief echter op tot verder overleg.

,,Meer dan twee miljoen Catalanen hebben het regionale parlement een democratisch mandaat gegeven om de onafhankelijkheid uit te roepen'', schreef Puigdemont in zijn brief. Hij noemde zijn voorstel om te overleggen oprecht. ,,Ondanks alles wat is gebeurd'', voegde de Catalaanse leider toe.

Deadline