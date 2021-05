Puin Chinese raket kan zondag ergens in Europa neerstorten

Restaurant­hou­der is vijfhon­derd porselei­nen borden kwijt door afhaalmaal­tij­den: ‘Ik hoop dat mijn klanten ze terugbren­gen’

30 april Restauranthouder Filip Meul van restaurant ’t Polderhuis in het Belgische Moerbeke (bij Koewacht) is vijfhonderd porseleinen borden kwijt. Hij leende zijn servies uit aan klanten die maaltijden afhaalden, maar veel mensen brachten het niet terug. Hij roept zijn klanten op dat alsnog te doen. ‘De kas is bijna leeg’.