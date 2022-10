Qatar zet kort voor het WK duizenden gastarbeiders per direct huis uit: ‘We kunnen nergens heen’

Nog geen maand voor de aftrap van het WK voetbal heeft Qatar in rap tempo duizenden gastarbeiders hun huis uit gezet. Flatgebouwen in de hoofdstad Doha zijn ontruimd, mogelijk om voetbalfans onderdak te kunnen bieden. De arbeiders kregen soms maar twee uur om hun spullen te pakken of werden met bed en al op de stoep gezet, meldt Reuters .

Aziatische en Afrikaanse arbeiders vertellen het persbureau dat de autoriteiten ruim tien gebouwen hebben ontruimd en gesloten. De bewoners werden gedwongen elders onderdak te zoeken. Soms werden ze met bed en al op straat gezet.

In een van de complexen, waar 1200 buitenlandse werknemers waren gehuisvest, moesten de bewoners woensdagavond binnen twee uur weg zijn. Toen de tijd verstreken was, werd iedereen die nog niet klaar was naar buiten gedwongen. De elektriciteit werd direct afgesloten en deuren gingen op slot. Sommige mannen waren niet op tijd terug om hun spullen te halen.

Een bewoner van een andere flat vertelt dat hij enkele weken geleden zonder bericht vooraf met 400 anderen werd gesommeerd hun kamer te verlaten. ,,Binnen een minuut moesten we verhuizen.’’

Aan de kant geschoven

Een chauffeur uit Bangladesh kreeg woensdag te horen dat hij 48 uur had om te vertrekken uit het complex dat hij deelde met 38 anderen. Volgens hem worden de gastarbeiders aan de kant geschoven nu het WK dichterbij komt. ,,Wie heeft de stadions gemaakt? Wie heeft de wegen gemaakt? Wie heeft alles gemaakt? Bengalen, Pakistanen. Mensen houden van ons. Nu laten ze ons allemaal weg gaan.’’

Volledig scherm Een wooncomplex voor 75.000 gastarbeiders in Doha © AFP

Vijf mannen vertellen dat ze een kamer hebben gevonden in Sumaysimah, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Doha, terwijl ze een matras en kleine koelkast in een pick-uptruck laden. Anderen slapen noodgedwongen op straat. ,,We kunnen nergens heen’’, zegt een man die voor de tweede opeenvolgende nacht buiten moet slapen tegen Reuters. Met nog tien andere mannen heeft hij nog geen onderdak gevonden. Ze willen anoniem blijven uit angst voor represailles.

Uitbuiting en onveiligheid

Op 20 november start in Qatar het omstreden mondiale voetbaltoernooi, met onder meer het Nederlands Elftal. Al jaren ligt het voetbaltoernooi in de oliestaat onder vuur vanwege de uitbuiting en onveilige arbeidsomstandigheden van buitenlandse gastarbeiders die de stadions hebben gebouwd. Daarbij zijn naar schatting duizenden doden gevallen.

De meesten ontruimde flatgebouwen bevinden zich in buurten waar de overheid gebouwen heeft gehuurd voor de huisvesting van voetbalfans tijdens het WK. Kamerprijzen variëren daar van ruim 200 tot 400 euro per nacht.

Volledig scherm © AP

Een Qatarese regeringsfunctionaris zegt dat de huisuitzettingen niets te maken hebben met het WK. Ze zouden onderdeel zijn van een groot langetermijnplan om wijken in Doha opnieuw in te richten. ,,De arbeiders zijn allemaal gehuisvest in veilige en geschikte accommodatie”, aldus de woordvoerder.

De organisatie van het WK heeft navraag gedaan bij de regering. De wereldvoetbalbond Fifa geeft geen commentaar.

Alleenstaande mannen

Van de drie miljoen inwoners in Qatar is 85 procent een arbeider uit het buitenland. Die werken vaak als chauffeur, dagloner of hebben contracten met bedrijven. Maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Grote bouwbedrijven huisvesten hun gastarbeiders in grote compounds met tienduizenden kamers. De huisuitzettingen zouden vooral alleenstaanden mannen treffen.

,,De huisuitzettingen houden de blitse en rijke façade van Qatar in stand zonder publiekelijk de goedkope arbeidskrachten te erkennen die dit mogelijk maken”, zegt Vani Saraswathi, directeur van Migrant-Rights.org, dat campagne voert voor buitenlandse arbeiders in het Midden-Oosten. ,,Uitzettingen zonder enige aankondiging zijn onmenselijk en onbegrijpelijk.”