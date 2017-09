Qatar zoekt nu toch naar oplossing crisis Golf-regio

De media in beide landen berichten over het telefoongesprek. De toenadering kan mogelijk een doorbraak betekenen in het conflict dat onlangs nog muurvast leek te zitten. De emir van de golfstaat, Tamim bin Hamad al-Thani, zegde daarin toe vertegenwoordigers aan te stellen om het gesprek op gang te brengen.



Wat de emir en kroonprins Mohammed bin Salman verder hebben afgesproken is niet bekend. Details worden pas bekendgemaakt als Saoedi-Arabië gesproken heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte, melden Saoedische media.



Lijst met dertien eisen

De vier landen hebben in juni de politieke en economische banden met Qatar doorgesneden, onder meer vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Daarbij werd een lijst met dertien eisen opgesteld. Zo moest de regering in Doha afstand nemen van aartsrivaal Iran, nieuwszender Al-Jazeera sluiten en de banden met terroristische organisaties verbreken.