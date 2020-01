Queen Elizabeth: soms een liefhebbende oma, meestal een bikkelharde Boss

VIDEO Vierde sterfgeval in China door coronavi­rus: landen schroeven screening op

9:27 In China is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal doden komt daarmee op vier. Het gaat om een 89-jarige man die zondag in Wuhan is gestorven na ademhalingsproblemen. Dat heeft de lokale gezondheidscommissie laten weten. Op