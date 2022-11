Raadsels rond verdwenen Willem Kees in Colombia: ‘Verschrikkelijk en onverdraaglijk’

Oplich­tings­dienst afgetapt, ruim honderd arresta­ties in Engeland en Almere

Een internationaal opererende hulpdienst voor criminelen is deze week uit de lucht gehaald. In het Verenigd Koninkrijk zijn daarbij meer dan honderd mensen aangehouden, melden Britse media. Ook in Nederland zijn arrestaties verricht. Het gaat volgens NOS en NRC om twee jongemannen uit Almere van 19 en 22 jaar oud.

24 november