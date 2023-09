Rage in de VS: kilo's kwijt dankzij een wekelijkse prik

Gewicht verliezen was nog nooit zo makkelijk in de VS, zo lijkt het: Amerikanen zijn in de ban van dieetinjecties. Farmaceutische bedrijven verwachten gouden bergen. Maar ondertussen waarschuwt de Nederlandse geneesmiddelenwaakhond voor het gebruiken van het diabetesmedicijn Ozempic. ,,Ik wil benadrukken dat Ozempic hiervoor niet is goedgekeurd en het is zeer onverstandig dit medicijn te gebruiken zonder toezicht van een arts”, zegt voorzitter Ton de Boer.

Pepper Schwartz uit de omgeving van Seattle had alles al geprobeerd om af te vallen, en nooit lukte het om blijvend op een gezond gewicht te blijven. Maar sinds ze vorig jaar is begonnen met Ozempic-injecties die haar eetlust verminderen is ze bijna veertien kilo kwijt en kost het geen moeite om dat zo te houden. ,,Ik heb geen eindeloze trek meer”, vertelt de gepensioneerd professor in de sociologie (78). ,,De meeste diëten vereisen heel veel wilskracht. Het is moeilijk om nieuwe eetgewoonten te behouden. De injectie doet dat nu eigenlijk voor je.”

Ozempic is al langer verkrijgbaar als diabetesmedicijn, ook in Nederland, maar werd het afgelopen jaar een rage in de VS. Daar mag het sinds 2021 ook voorgeschreven worden als afslankmiddel onder de merknaam Wegovy. Het bevat semaglutide, dat lijkt op een hormoon dat het lichaam aanmaakt. Het verlaagt de bloedsuikerspiegel, onderdrukt de eetlust en maakt dat voedsel langzamer verwerkt wordt. Zo vliegen de kilo’s eraf, meestal zo’n 15 procent van het gewicht.

Het begon in Hollywood. ,,Iedereen ziet er geweldig uit”, zei komiek Jimmy Kimmel tegen de beroemdheden in de zaal toen hij in het voorjaar de uitreiking van de Oscars presenteerde. ,,Als ik hier zo rondkijk, vraag ik me af: is Ozempic ook iets voor mij?” Toen de realitysterren van de familie Kardashian opvallend slank op rode lopers verschenen, was dat volgens het geruchtencircuit ook dankzij Ozempic. Ze ontkennen, overigens. Onder meer komiek Amy Schumer en miljardair Elon Musk waren open over gebruik van het middel.

Actrice Amy Schumer was open over het gebruik van dieetinjecties.

Posters

In het voorjaar schreven Amerikaanse artsen wekelijks al meer dan 100.000 nieuwe recepten voor Wegovy uit, en inmiddels zijn concurrerende middelen op de markt die zelfs nog beter zouden werken. In metrostations in New York hangen stijlvolle posters die ‘een wekelijkse prik om af te vallen’ aanprijzen. De New York Times liet berekenen dat ruim 2 procent van de bewoners van de welvarende New Yorkse Upper East Side nu zulke injecties neemt. De Deense maker van Ozempic en Wegovy, Novo Nordisk, kan de Amerikaanse vraag moeilijk bijbenen en beperkte tijdelijk het aantal doses voor nieuwe Amerikaanse patiënten, zodat bestaande gebruikers niet zonder kwamen te zitten.

In de VS, waar geneesmiddelen aanmerkelijk duurder zijn dan in Europa, kost Wegovy meer dan 1300 dollar per maand, 1215 euro. Niet alle verzekeraars vergoeden dat. Amerikaanse media schrijven over mensen die ervoor betalen met een tweede baan of een creditcard. Onder meer op Facebook en TikTok ondersteunen gebruikers elkaar.

Ze beschrijven onder meer dat ze niet langer continu met eten - en vooral niet-eten - bezig zijn. Maar sommigen delen online ook dat ze last hebben van vermoeidheid, verstopping, misselijkheid en zware buikpijn. Een enkeling klaagt dat ze helemaal geen gewicht verliest, of dat ze er ouder uitziet door slappe huid. Het wordt in de VS inmiddels een ‘Ozempic-gezicht’ genoemd.

Recept

Pepper Schwartz, die het middel inmiddels een jaar heeft geïnjecteerd en een bedrijfje adviseert dat het aanbiedt voor betalende leden, kreeg een recept van haar dokter. ,,Ik woog veel te veel voor mijn lengte, ik ben maar 1.48. Ik was er gewoon niet blij mee, het is niet gezond. Je bewijst jezelf een slechte dienst, zeker als je ouder wordt.” Ze zegt geen last te hebben gehad van bijwerkingen en voelt zich nu krachtig als ze gaat bergwandelen of paardrijden. ,,Ik ben minder geobsedeerd door mijn gewicht en door eten.”

Veel behandelaars in de VS zijn blij met de nieuwe medicatie. Het is een ‘fantastische toevoeging aan onze gereedschapskist’, vindt bijvoorbeeld Katherine Balentekin, die aan de Universiteit van Buffalo de eetgewoonten van mensen met obesitas onderzoekt. De injecties zijn voor haar ‘één spaak in een compleet wiel aan behandelingen’, benadrukt ze. Veranderingen in het lichaam maken het voor mensen met ernstig overgewicht heel moeilijk om kilo’s weer blijvend kwijt te raken, beschrijft Balentekin. ,,De injecties zijn nuttig voor het aanpakken van de biologische oorzaken van obesitas.” Volgens een recente proef met Wegovy vermindert zo’n prik ook het risico op een hartaanval of beroerte.

De VS is een potentiële goudmijn voor de makers van de middelen, als een van de landen met het meeste overgewicht ter wereld, ruim 100 miljoen mensen, of 42 procent van de Amerikaanse volwassenen. Als ze aan dieetinjecties beginnen, zullen ze die mogelijk langdurig moeten blijven gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die stoppen binnen een jaar weer twee derde van het verloren gewicht terug hebben. Novo Nordisk raadt aan de injectie te gebruiken in combinatie met een gezond dieet en sport.

Omzet

Analisten van zakenbank Morgan Stanley voorzien dat de omzet van makers van afslankmedicijnen in de VS kan gaan groeien van 1,6 miljard dollar per jaar tot ruim 31 miljard in 2030. Obesitasmedicatie lijkt volgens de bank een ‘blockbuster’ voor farmaceuten te worden. Weight Watchers, de dieetclub die zich decennia richtte op streng calorieën tellen, veranderde al van koers en kocht een zorgbedrijfje op dat zulke injecties aanbiedt, om ze aan Weight Watchers-leden te verkopen.

De afslankmedicatie is via injecties te zetten.

Obesitas-specialist David Ludwig van universiteit Harvard wees er op dat aandacht voor de risico’s van ongezonde voeding ook hard nodig blijft. ,,De grote farmabedrijven kunnen met een miljard dollar op de proppen komen om een veelbelovend medicijn zonder problemen door onderzoeken te loodsen, omdat de winsten enorm zijn”, zei hij in de Harvard Gazette. Onderzoekers die effectiever ingrijpen met voeding en leefstijl willen bestuderen moeten het met een klein budget doen, zei Ludwig, ‘omdat maar weinig bedrijven er profijt van zullen hebben als Amerikanen beter gaan eten en actiever worden’.

Ervaringsdeskundige Pepper Schwartz zou willen dat afslankmiddelen betaalbaar zijn voor iedereen die er baat bij heeft. Een moreel oordeel over wilskracht en gezonde gewoonten levert niemand iets op, zegt zij. ,,Om welke reden dan ook lukt het veel mensen zonder zo’n middel niet om hun gewicht onder controle te krijgen, en dat kan hun dood worden.”

Hoe zit het in Nederland? Het gebruik van Ozempic neemt ook in Nederland snel toe. Vorig jaar gebruikten zo'n 68.000 mensen het middel, zo blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Maar hoeveel Nederlanders met het medicijn proberen af te vallen, is onbekend. Volgens Marloes Dankers, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), krijgen veel artsen vragen over Ozempic. ,,Hypes houden zich niet aan landsgrenzen.” Patiënten kunnen ozempic alleen op recept krijgen. Omdat het medicijn eigenlijk voor diabetespatiënten is, doen artsen dat niet zomaar. Temeer omdat het middel flinke bijwerkingen kan geven en niet duidelijk is wat het op de lange termijn met de gezondheid doet. Het beeld van Ozempic als makkelijk afslankmiddel, dat vanuit de Verenigde Staten naar Nederland komt, klopt niet, stelt Dankers. ,,Zo’n medicijn is geen quick fix om veel af te vallen. Dat is bedoeld ter ondersteuning, niet meer dan dat.” Waarschuwing Geneesmiddelenwaakhond CBG waarschuwde eerder dit jaar voor het gebruik van ozempic om af te vallen. ,,Ik wil benadrukken dat ozempic hiervoor niet is goedgekeurd en het is zeer onverstandig dit medicijn te gebruiken zonder toezicht van een arts”, zei voorzitter Ton de Boer. Bij bijwerkingencentrum Lareb kwamen honderden meldingen binnen, waarvan een flink aantal over ernstige bijwerkingen zoals hartritmestoornissen en ontsteking van de galblaas. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA doet nu onderzoek naar het risico op suïcidale gedachten. In IJsland kwamen meldingen binnen van patiënten die zichzelf verwondden of suïcidale gedachten kregen. Tot nu toe liggen er ongeveer 150 dossiers van gebruikers van Ozempic en soortgelijke medicijnen die worden geanalyseerd. De resultaten komen naar verwachting in november. Desondanks blijft de vraag naar Ozempic zo groot dat er de afgelopen maanden regelmatig een tekort was. Uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat in 2022 68.000 patiënten Ozempic gebruikten, een jaar eerder waren dat er nog zo'n 44.000. Die aantallen lijken verder toe te nemen: van augustus 2022 tot en met juli 2023 telde SFK 87.000 gebruikers. Hoewel apothekers nog steeds tekorten melden, ziet apothekersorganisatie KNMP dat het medicijn af en toe wél beschikbaar is. Beperkte beschikbaarheid Volgens farmaceut Novo Nordisk is er in Nederland beperkte beschikbaarheid. Het bedrijf geeft aan dat de problemen vermoedelijk dit hele jaar aanhouden door ‘een wereldwijd sterk toegenomen vraag’. ,,Wij begrijpen dat dit ingrijpend kan zijn en we betreuren deze situatie ten zeerste”, schrijft de farmaceut op de website. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kwamen het afgelopen jaar meldingen binnen over illegale verkoop van Ozempic via webshops. Daarop zijn vorig jaar al tien webshops gesloten. Ook nu zegt de IGJ meerdere websites te onderzoeken. Overigens heeft Novo Nordisk een ander medicijn ontwikkeld dat wél is bedoeld om af te vallen: Wegovy. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt nu of dat middel voor patiënten met obesitas wordt toegelaten.