Raiden (4) verliest beide ouders aan corona, hele stad opgetrommeld om zijn verjaardag te vieren

Raiden Gonzalez (4) heeft in nog geen vier maanden tijd beide ouders verloren aan het coronavirus. Vader Adan stierf op 26 juni, zijn vrouw Mariah overleed op 6 oktober. Nu zijn vijfde verjaardag voor de deur staat, wil de familie toch een groot feest voor de jongen organiseren. ,,Zodat hij weet hoeveel we van hem houden’’, aldus Margie Bryant. De tante van zijn moeder roept nu alle inwoners van San Antonio (Texas) op zo veel mogelijk hun steentje bij te dragen.

Het jongetje wordt op dit moment opgevangen door zijn oma. Raiden mag echter gerust zijn: de hele familie staat in deze donkere periode als een blok achter hem. Op 28 november zal er - naar aanleiding van zijn verjaardag - alvast een hele stoet voertuigen door de straat rijden. Vooral de monstertrucks springen in het oog, maar ook de lokale brandweer en eigenaren van oldtimers zullen van de partij zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Volledig scherm De aankondiging van de autoparade, met speciale aandacht voor dino's. © RV

Grote leegte

Bryant zette de speciale parade in elkaar, met dinosaurussen als centraal thema. Het spektakel zal uiteraard volledig coronaproof verlopen. ,,Wij weten als geen ander wat het virus kan aanrichten”, aldus de tante van Raiden. ,,We blijven nu met pijn en een grote leegte in ons hart achter. Deze verjaardag moet echter een mijlpaal voor Raiden worden. Hij moet beseffen dat we er altijd zullen zijn voor hem. En mijn nicht zal vanuit de hemel met een grote glimlach toekijken.”

Truckchauffeur Adan Gonzalez testte positief op 3 juni. Zes dagen later belandde hij op de intensive care. Na een gevecht van ruim twee weken verloor hij daar de strijd. ,,Mariah moest de lastige boodschap aan Raiden vertellen”, aldus Bryant. ,,Ze belandde in een depressie en kreeg angstaanvallen, maar met haar gezondheid leek niets mis.”

Volledig scherm Raiden. © RV

Pijn aan borstkas

Tot Mariah maanden later, op 5 oktober, ging shoppen met haar moeder. Ze kreeg plots hevige pijn in haar borstkas en raakte in ademnood. ,,Ze is naar het ziekenhuis gebracht en we hebben haar nooit meer gezien. De volgende dag is ze om 08.14 uur gestorven aan de gevolgen van de longontsteking”, treurt Bryant.

Opnieuw kreeg Raiden dus slecht nieuws te horen. ,,Mijn hart brak natuurlijk. Ik vertelde dat zijn mama zwaar ziek geworden was en dat ze nu ook in de hemel verbleef. Hij was ontroostbaar.”

De familie startte een geldinzamelingsactie om de vele kosten op te vangen. De teller staat momenteel op 143.604 dollar (121.000 euro).

Volledig scherm Adan en Mariah kwamen beiden om door het coronavirus. © RV

