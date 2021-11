Raketgenoot van ‘Captain Kirk’ overlijdt na crash met vliegtuigje

Hij kwam om het leven nadat een sportvliegtuigje waarin hij zich bevond zo’n 100 kilometer ten westen van New York neerstortte in een bosgebied in de gemeente Hampton Township in de staat New Jersey. Dat maakte de politie vrijdag bekend. Naast de ondernemer uit New York City kwam volgens haar nog iemand om het leven.

De twee inzittenden vlogen donderdag in een eenmotorige Cessna 172. Het toestel was opgestegen van vliegveld Essex County in Caldwell en vloog naar vliegveld Sussex. De Amerikaanse luchtvaartadministratie (FAA) alarmeerde omstreeks 15 uur de veiligheidsdiensten nadat het toestel was vermist. Ongeveer een uur later werd het wrak gevonden.

De Vries vloog op 13 oktober met de 90-jarige acteur uit de populaire serie Star Trek en twee medereizigers naar de ruimte in een raket van Blue Origin, het ruimtebedrijf van miljardair en zelfbenoemd Star Trek-fan Jeff Bezos. Vanaf een ruimtebasis in het westen van de Amerikaanse staat Texas vlogen ze naar de rand van de dampkring, op een hoogte van zo’n 106 kilometer, waar ze een paar minuten gewichtsloosheid ervoeren. Daarna landde de capsule aan een parachute weer op aarde. Het hele gebeuren was een experiment om te kijken of grootschalig ruimtetoerisme mogelijk is in de toekomst.

Glen De Vries richtte Medidata Solutions op, een technologiebedrijf, en was een bewindvoerder van Carnegie Mellon University. het andere slachtoffer was de eigenaar en het hoofd van zijn door familie gerunde vliegschool. De Amerikaanse Rijksdienst voor Verkeersveiligheid doet onderzoek naar de crash.

Blue Origin reageerde vrijdag geschokt op het verongelukken van de oprichter van een softwarebedrijf dat zich toelegt op klinische proeven. “We zijn kapot van het plotselinge overlijden van Glen de Vries”, schrijft het bedrijf op Twitter. “Hij bracht zoveel leven en energie in het hele Blue Origin-team en de rest van de bemanning.”

