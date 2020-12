Rapport: Boeing hield info achter die mogelijk leidde tot crashes 737 MAX

Ook zouden medewerkers van de FAA het onderzoek naar twee dodelijke crashes met een Boeing 737 MAX hebben gehinderd, aldus de onderzoekers van de Senaat. Bij rampen met de 737 MAX bij Indonesië in 2018 en in Ethiopië vorig jaar vielen in totaal 346 doden. Daarna moest het toestel uit veiligheidsoverwegingen anderhalf jaar aan de grond blijven.

Eerder dit jaar was het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook al kritisch op de rol van de FAA in het goedkeuringsproces van de Boeing MAX.

In een reactie zei de FAA dat het Senaatsrapport ‘een aantal ongefundeerde beschuldigingen bevat'. ,,We hebben er vertrouwen in dat de veiligheidsaspecten die een rol hebben gespeeld in de tragische ongelukken met Lion Air vlucht 610 en Ethiopian Airlines vlucht 302 zijn opgelost door de veranderingen in het ontwerp die door de FAA en zijn partners zijn verlangd en goedgekeurd.’’