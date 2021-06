Rapport capitoolbestorming: forse fouten gemaakt bij onder meer politie

Zowel overheid, leger als politie hebben forse fouten gemaakt in de aanloop naar de bestorming van het Capitool. Dat staat in een onderzoek van twee commissies van de Amerikaanse Senaat naar de rellen van 6 januari. De politie zou onder meer onvoldoende getraind en voorbereid zijn.

Tijdens de aanval kregen politieagenten in de frontlinie geen instructies meer. ,,Het geschreeuw op de radio was huiveringwekkend", zei een agent tegen de commissie. ,,Er was een volledig verlies van controle. Urenlang nam geen enkele leidinggevende het bevel over. Agenten smeekten om hulp.”



Volgens de huidige politiechef, Yogananda Pittman, viel de communicatie stil omdat de bevelvoerders overweldigd waren. Zij waren bezig met de relschoppers, in plaats van het geven van orders via de radio.

Tijdens de Capitoolbestorming op 6 januari wisten honderden Trump-aanhangers in te breken bij het Capitool. Daar zou die dag de verkiezingswinst van president Joe Biden officieel goedgekeurd worden. Vijf mensen overleden tijdens de bestorming.

Agenten zeiden onder meer tegen de commissie dat zij racistische opmerkingen hoorden en nazigroeten zagen. Een van hen vertelde dat hij in een poging de Senaat te evacueren meerdere mannen in gevechtstenue trof die zeiden: ,,Ga uit de weg, jongen, of we gaan door je heen om de senatoren te krijgen.” Het rapport van de Senaat, dat vandaag werd vrijgegeven, is het eerste onpartijdige onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari.

Politie was op de hoogte van plannen voor geweld

Het ging volgens het rapport op meerdere fronten mis bij de politie: slechte informatie, slechte planning, falende uitrustingen en een gebrek aan leiderschap. De chef van de Capitoolpolitie zou, zo stellen de opstellers, meer bevoegdheden moeten krijgen, bijvoorbeeld voor het vragen van hulp in noodsituaties. Ook de planning en uitrusting van de politie moeten beter.

Daarnaast dient de inlichtingendienst van de Capitoolpolitie te worden versterkt. De dienst was, zo valt te lezen, op de hoogte van ‘de posts op social media’ waarin opgeroepen werd tot geweld bij het Capitool op 6 januari, inclusief een plan om in te breken, het online delen van kaarten van de tunnelsystemen van het Capitool en andere specifieke beveiligingsrisico’s.” De leiding werd echter niet juist geïnformeerd over deze bevindingen.

Ook het feit dat diensten als de FBI online bedreigingen bagatelliseerden wordt bekritiseerd. ,,De aanval was in het volle zicht gepland", zei democraat en senator Gary Peters. Peters is voorzitter van de Commissie Binnenlandse Veiligheid en Regeringszaken, een van de twee commissies die het onderzoek uitvoerde.

De politie erkent in een reactie op het rapport de noodzaak voor verbeteringen, en stelt daar op enkele fronten al mee bezig te zijn. ,,Wethandhavingsinstanties vertrouwen op inlichtingen, en de kwaliteit van die inlichtingen kan het verschil maken tussen leven en dood”, zo staat in de verklaring.

Nationale garde pas drie uur later op locatie

Het rapport gaat ook in op de vertraagde reactie van de nationale garde. Het duurde ruim drie uur voor de nationale garde in actie kwam. Tegen die tijd waren de kamers in het huis en de Senaat alweer veilig verklaard.

Volgens het rapport zou het Pentagon uren hebben besteed aan het beoordelen van verzoeken om extra steun. Urenlang werd er heen en weer gebeld tussen Capitool en Pentagon, terwijl toenmalig politiechef Steven Sund smeekte om hulp.

Verzoeken van de politiechef, zoals die voor steun van de nationale garde, moeten nu nog eerst goedgekeurd worden door het bestuur van de Capitoolpolitie - óók in noodsituaties. Maar, zo valt te lezen in het rapport, geen van de toenmalige bestuursleden begreep tijdens de bestorming precies wat hun autoriteit was en wat de procedures waren omtrent steun van de nationale garde.

Aanleiding

Het rapport gaat verder niet in op de aanleiding van de bestorming en de rol van voormalig president Trump. De voorzitters van de commissie erkenden dat de focus van dit rapport lag op inlichtingen en beveiliging, niet de aanleiding. ,,Dit rapport is belangrijk omdat het ons in staat stelt enkele onmiddellijke verbeteringen door te voeren voor de beveiliging van het Capitool”, aldus senator Gary Peters. ,,Maar het geeft geen antwoord op de grotere vragen die we onder ogen moeten zien, als land en als democratie.”

Plannen voor een ander onafhankelijk onderzoek naar de gewelddadige bestorming van het Capitool werden eind vorige maand nog in de Senaat geblokkeerd door de Republikeinen.

