Rashil Taus vreest voor overgebleven familie Sint-Maarten

Taus vriendin ging afgelopen zondag met nog zes familieleden met reisorganisatie Tui naar Sint-Maarten. ,,Toen de orkaan langsraasde had ik haar nog aan de telefoon'', vertelt Taus. ,,Maar nu is er geen bereik meer. Die onzekerheid is verschrikkelijk.'' De familie verbleef op het Nederlandse deel van het eiland. Hierna werden ze geëvacueerd naar het noordoostelijk deel van het eiland, vertelt Taus.



Het gaat in totaal om zeven vrouwen in de leeftijden van 24 tot 65 jaar. Zij behoren tot de 35 Nederlanders die zijn achtergebleven op het eiland. Taus heeft inmiddels contact met verschillende instanties waaronder Buitenlandse Zaken en het Rode Kruis. ,,Ze zeggen er alles aan te doen om ze op te sporen. Maar toch maak ik me vreselijke zorgen.''