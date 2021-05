Rebellen doden 18 dorpelingen bij aanslag in Peruaanse coca-vallei

Leonidas Casas, een lokale functionaris, vertelde The Associated Press dat de slachtoffers zich in twee kroegen bevonden, toen gewapende mannen binnenstormden en het vuur openden. Sommige vrouwen en minstens één kind probeerden zich in een kamer te verstoppen, maar ook zij werden doodgeschoten. Sommige lichamen zouden direct zijn verbrand, zei hij.

Presidentsverkiezingen

De achttien dorpelingen werden gedood in het dorp San Miguel del Ene, in de vallei van de rivieren Apurimac, Ene en Mantaro (in zuid-centraal Peru), het belangrijkste gebied voor de cocateelt in Peru. In de regio is Lichtend Pad, een maoïstische guerrillabeweging die tussen 1980 en 2000 tegen het Peruviaanse leger streed en daarbij duizenden slachtoffers maakte, volgens de regering nog steeds actief.