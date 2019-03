Rebellerend Lagerhuis neemt heft in handen

Het geduld van het Britse parlement met premier Theresa May is op. Haar pogingen de veel bekritiseerde brexitdeal door het parlement te duwen mislukken keer op keer, waardoor een grote groep parlementariërs de tijd rijp acht een parlementaire revolutie te ontketenen.

Vandaag nemen ze het heft in handen en proberen ze op eigen houtje uit te vinden welke vorm van brexit wel op een meerderheid kan rekenen in het Lagerhuis. In een poging een uitweg te vinden uit de politieke impasse worden er 'indicatieve stemmingen' gehouden over alternatieve brexitopties.

Een ongekende situatie: normaliter heeft de regering controle over het programma, maar na een historische stemming maandagavond grepen de rebellerende parlementariërs tijdelijk de macht. May moet van de zijlijn toekijken. De Britse premier probeerde de parlementaire coup nog tegen te houden door haar partijgenoten maandag de opdracht te geven tegen het amendement te stemmen. Maar het vertrouwen in haar is zo laag, dat dertig conservatieven hun orders negeerden en voor het amendement stemden, waardoor het een meerderheid kreeg: 329 voor, 302 tegen.

Douane-unie

Lagerhuisleden hebben vandaag tot het eind van de middag om hun gewenste brexitoptie op tafel te leggen. Verwacht wordt dat er in ieder geval meerdere vormen van een zachtere brexit worden voorgesteld, waarin de Britten een zeer nauwe relatie met de EU onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld door in de interne markt of de douane-unie te blijven. Daarnaast kan een no deal-brexit zonder afspraken weer opduiken, net zoals de mogelijkheid van een tweede referendum. Misschien zal zelfs het volledig cancelen van de brexit op het stembiljet komen te staan. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd zal worden gestemd over alle opties: ja of nee. In de eerste stemmingsronde mogen parlementariërs net zo veel opties aankruisen als ze willen. Zo hopen de initiatiefnemers een aantal scenario's over te houden. Daar zal dan waarschijnlijk op maandag nog een finale stemmingsronde over worden gehouden. Op dit moment lijkt een vorm van een zachtere brexit de grootste kanshebber.

Mocht het zover komen, dan is het onduidelijk wat er gebeurt. May heeft al gezegd dat ze zich niet verplicht voelt om zich te houden aan de uitslag van deze niet-bindende indicatieve stemmingen als ze botsen met haar eigen brexitvisie. Een zachtere brexit doet dat zonder twijfel: May wil absoluut niet in de interne markt of de douane-unie blijven. Toch zal de politieke druk om er iets mee te doen hoog zijn. Er gaan geruchten dat ze dan aan de noodrem trekt en zal proberen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat betekent ook dat ze een lang uitstel van de brexit moet vragen aan de EU, en dat de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in maart.

Nachtmerrie

Een nachtmerriescenario voor de Britse premier, dus intussen probeert ze uit alle macht de controle terug te krijgen. Ze blijft lobbyen voor haar eigen brexitdeal, maar veel succes heeft ze er niet mee.