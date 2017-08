Receptioniste vergiftigt jaar lang collega's met schoonmaakmiddel

Op de beelden was receptioniste Mayda Edith Rivera-Juarez (33) te zien terwijl ze iets in het koffiezetapparaat goot. Het bleek Windex te zijn, een poetsmiddel voor ramen. De directie ontsloeg haar op staande voet en de politie kwam naar het bedrijf om haar te arresteren.



Aan de politie biechtte de vrouw op dat ze eigenlijk alleen haar baas wilde treffen. Ze bekende ook dat ze soms Ajax − een vloeibaar afwasproduct − in de machine deed. En dat ze soms ook Ajax rechtstreeks in het kopje van haar baas had gegoten. ,,De werknemers werden allemaal ernstig ziek en niemand wist wat er aan de hand was", aldus sheriff Mike Chapman van Loudoun County. ,,Toen Rivera-Juarez ontslagen werd, kwam een en ander aan het licht."