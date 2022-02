Rechtbank Amsterdam behandelt dinsdag overlevering verdachte moord op kleuter Dean (4)

De 34-jarige De K. zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de kleuter. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd vorige maand in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De K. werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.