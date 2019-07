Rechter die verkrachter (16) beschermde omdat hij ‘uit goede familie’ kwam, neemt ontslag

Rechter James Troiano (69) was eigenlijk al met pensioen sinds 2012, maar hij werkte nog parttime in Monmouth County, in de Amerikaanse staat New Jersey. Dat was ook het geval toen de zaak van de verkrachting vorig jaar voorkwam.

Kelder

De 16-jarige jongen zou zijn slachtoffer – die in de rechtbankstukken Mary wordt genoemd – ontmoet hebben op een feestje. Ze zouden allebei onder invloed geweest zijn van alcohol toen ze in een afgesloten ruimte in de kelder terechtkwamen. De jongen zou het meisje, dat beduidend meer zou hebben gedronken, naar de kelder hebben meegenomen, zo luiden de verklaringen.



Volgens de rechtbankstukken zou de 16-jarige zichzelf met zijn telefoon gefilmd hebben terwijl hij seks had met Mary. Op de beelden is het naakte lichaam van het meisje te zien en haar omlaag hangende hoofd. Ze lijkt deels buiten bewustzijn. Hij stuurde de beelden na de daad naar zijn vrienden en schreef daarbij: ‘Als je eerste keer seks een verkrachting is’. Een van de vrienden verklaarde achteraf dat op de beelden te zien was hoe het hoofd van het meisje verscheidene keren tegen de muur klapte.

De jongen liet haar vervolgens achter in de kelder en vertrok naar boven. Toen enkele vrienden van Mary even later naar haar op zoek gingen vonden ze haar op de vloer terwijl ze aan het braken was.

Het meisje vertelde de volgende dag aan haar moeder dat ze dacht dat ze was aangerand en dat dat gefilmd was. De 16-jarige jongen ontkende dat daar sprake van was en dat er beelden van waren gemaakt. Even later kwam het filmpje toch bij het slachtoffer terecht waarna ze de jongen smeekte ze te wissen. Deze weigerde dat en dus besloten moeder en dochter aangifte te doen.

Wreed

De zaak kwam voor en het slachtoffer en haar moeder vroegen de rechter om de jongen als volwassene te berechten. Dat mag in de Verenigde Staten vanaf 15 jaar als er sprake is van een ernstig misdrijf. Ook de openbare aanklager wees erop dat het gedrag van de jongen ‘berekend wreed’ was geweest. De rechter was het daar niet mee eens, zo blijk uit de rechtbankstukken die in hoger beroep werden vrijgegeven.

Als reden voerde de 69-jarige mannelijke rechter aan dat de jongen ‘uit een goede familie’ kwam, in zijn vrije tijd bij de scouts zat, dat hij goede resultaten haalde op school én dat hij de potentie had om succesvol te worden als hij verder zou studeren. Een eventuele veroordeling zou hem dat in de weg staan.

Hij argumenteerde ook dat het niet om een traditionele verkrachtingszaak ging, waarbij het slachtoffer was aangerand onder bedreiging van een vuurwapen. Volgens Troiano begrepen het slachtoffer en haar moeder niet welk effect een berechting als volwassene op het leven van de jongen zou hebben.

Moeder, dochter en de openbaar aanklager gingen tegen de uitspraak in beroep. De nieuwe, hogergeplaatste rechter die vervolgens de zaak onder ogen kreeg, draaide de beslissing van de eerst rechter terug. De jongen wordt binnenkort berecht als volwassene en is nog in afwachting van zijn straf. De hogergeplaatste rechter uitte tijdens zijn uitspraak kritiek op de argumenten van Troiano en vond dat er geen sprake was van een neutrale interpretatie van de wet.

Details

Het was door de uitspraak in beroep dat de details van de eerste uitspraak van Troiano aan het licht kwamen en er volgde een storm van protest op sociale media. Er werd onder meer om het ontslag van de rechter gevraagd en sommigen zeiden dat de man nooit had mogen terugkomen uit zijn pensioen. Hij zou ‘niet meer in deze tijd leven’ en er een ‘bizarre gedachtegoed’ op nahouden. Er werden onder meer twee petities georganiseerd op Change.org, die door tienduizenden mensen getekend werden. Uiteindelijk besloot de rechter zelf ontslag te nemen. Het is niet bekend of hem dit is geadviseerd, of dat hij dit uit vrije wil heeft besloten. Feit is dat de bijna zeventiger niet meer aan de slag gaat als rechter.

Volgens het Hooggerechtshof zal de opleiding van Amerikaanse rechters onder de loep genomen worden en is het zaak dat beter onderricht gaan worden over vooroordelen, diversiteit en seksuele aanranding. Ook moet meer aandacht gegeven worden aan de manier waarop ze communiceren met slachtoffers.