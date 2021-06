Rechter maakt oppositiepartij Navalny monddood in aanloop naar verkiezingen

VIDEO Passagiers en personeel binden reiziger vast die cockpit wil binnendrin­gen tijdens vlucht: ‘Stop dit vliegtuig’

5 juni Een vliegtuig van Delta Air Lines heeft vrijdag een noodlanding gemaakt nadat een passagier ophef veroorzaakte in het toestel. De reiziger verliet kort na vertrek in Los Angeles zijn zitplaats, haastte zich naar de cockpit en begon op de deur te bonzen, getuigen medepassagiers aan CNN. De lawaaimaker werd door passagiers en personeel tegen de grond gedrukt en in bedwang gehouden tot na de noodstop in Albuquerque (New Mexico).