Rechter VS steekt stokje voor tijdelijk vrijlaten migranten

Onder coronamaatregel Title 42 zijn de afgelopen jaren honderdduizenden migranten tegengehouden bij de Amerikaanse grens. De VS verwacht dat het einde van de maatregel gaat leiden tot zo’n 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Dat is een verdubbeling van het gemiddelde in maart. In april is het aantal grensoverschrijdingen in het zuiden van de VS al fors toegenomen waardoor momenteel 28.000 mensen vastzitten in faciliteiten van US Customs and Border Protection.