Rechtszaak Ivana Smit pas half september afgerond

Ivana SmitDe rechtszaak om de toedracht rond de dood van Ivana Smit te achterhalen is pas half september afgerond. ,,We balen hier enorm van'', aldus Ivana's oom Fred Agenjo.

Vanmiddag werd besloten om toch de chef van de Maleisische patholoog te laten getuigen. Patholoog Zunaizah Binti Hilmi nam deze week al haar interpretaties van de lijkschouwing terug, toen zij werd onderworpen aan het kruisverhoor van advocaat Sankara Nair. Haar bewering dat Ivana Smit na een val van 42 meter nog leefde, werd geschrapt. Ze verwees bij haar antwoorden ook een paar keer naar haar chef die bij de autoposie aanwezig was. Die chef Dr. Urliza Abdullah is echter op hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, en keert pas 11 september terug naar Kuala Lumpur. Pas dan kunnen de zittingen van de coroner’s court hervat worden. Daarna staat ook inspecteur Faizal nog in de getuigenbank, de man die het onderzoek naar de dood van Ivana Smit leidde en concludeerde dat het een ongeluk was.

Wrok

Van links naar rechts: moeder Karin Smit, oom Fred Agenjo, peetmoeder Esther Schultz en advocaat Nair in het gerechtsgebouw in Kuala Lumpur. © Ton Voermans De rechtszaak sleept zich al ruim drie weken voort. ,,Wij vliegen 8 september terug naar Nederland. Ik kan het me niet veroorloven mijn baan te verliezen,'' zegt oom Fred Agenjo, ict'er bij KPN. ,,Dan ben ik al vijf weken weg van mijn werk. Meer kan ik niet van mijn baas vragen; dat wordt te gek. We balen hier vreselijk van. Want we koesteren toch wel wrok tegen meneer Faizal. Hij was verantwoordelijk voor alle blunders van de politie. Hij heeft ons negen maanden aan het lijntje gehouden door te zeggen dat Ivana's dood een ongeluk was.''

Deze middag werd ook een psychiater gehoord die in algemene zin vertelde wat de gevolgen kunnen zijn van de drugscombinatie die in Ivana’s bloed werd gevonden. Euforie, hallucinaties, overlijden, het is allemaal mogelijk als je alcohol, cocaïne, xtc, en cannabis combineert. Er werd echter niet ingegaan op de invloed die de drugs op Ivana hadden.

Scenario's

De familie Smit sluit uit dat Ivana hallucineerde en dacht dat ze kon vliegen. ,,Dan had Ivana er anders uitgezien toen ze neergekomen was. De lijkstijfheid is duidelijk. Wij hebben nog steeds de twee scenario’s. Ivana is overleden aan de combinatie van drugs en de Johnsons hebben daar niet adequaat op ingegrepen. Of de tweede is dat Luna Johnson binnenkwam op het moment dat haar man Alex en Ivana in bed lagen en dat zij iets heeft gedaan.''

Morgen is de laatste zitting van deze maand. Een dna-expert komt vertellen wat hij heeft gevonden in het appartement van de Johnsons.

Alex en Luna Johnson hullen zich nog steeds in stilzwijgen over wat er is gebeurd op de ochtend dat Ivana overleed. Ze weigerden te getuigen in Kuala Lumpur.