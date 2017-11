Wereldwijde hit met gelikt reclamefilmpje voor oude brik

De auto in kwestie is een tweedehands Honda Accord uit 1996 met 227 duizend kilometer op de teller, in eigendom van de vriendin van de filmmaker. De auto moest 499 dollar opleveren, maar er wordt op Ebay inmiddels 100.000 dollar voor geboden.



Of iemand werkelijk zoveel geld wil betalen voor een oude Honda Accord is natuurlijk de vraag. Het geeft wél aan hoe populair het filmpje, met talloze luchtshots en dramatische beelden van het auto-interieur, van Lahnman is.



In de film, waar je een bioscoopachtige voice-over hoort, rijdt een actrice, door een prachtig authentiek Amerikaans landschap rond Los Angeles terwijl er wordt ingezoomd op het rubberen eendje op de front en de koffiepot die op de bijrijdersstoel. ,,We kwamen op het idee toen ik met mijn vriendin Carrie naar The Big Sur reed om te gaan kamperen'', aldus Lahnman. ,,Het leek ons ontzettend grappig om een echte commerciële film te draaien waarin zo'n roest bak als deze de hoofdrol speelt.''