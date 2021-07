Recordbedrag voor oude spelcassette Super Mario 64 op veiling

Zware straffen voor Duitse kopstukken Europees pedonet­werk met al ruim 50 verdachten

7 juli De rechtbank in Münster heeft dinsdag zware straffen opgelegd in een van de grootste misbruikzaken in Duitsland in de afgelopen jaren. Hoofdverdachte Adrian V. (28) werd veroordeeld tot veertien jaar cel met tbs wegens ernstig seksueel misbruik van kinderen. Drie medeverdachten kregen celstraffen van tien tot twaalf jaar met eveneens tbs vanwege de kans op herhaling. De moeder van V. die haar zomerhuisje beschikbaar stelde voor het misbruik, kreeg vijf jaar cel wegens medeplichtigheid.