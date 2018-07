Reddingsoperatie Thaise grot gaat door na dood duiker; Musk biedt hulp aan

Saman Kunan, een voormalig lid van de Thaise Navy Seals, vond vanochtend de dood door zuurstofgebrek. Hij raakte in de grot buiten bewustzijn en kon niet meer worden gered. Marinecommandant Apakorn Yukongkaew gaf na het overlijden van Kunan aan dat het reddingswerk niet door diens dood zou worden belemmerd. ,,Hij is niet voor niets gestorven’’, zegt Apakorn. ,,We gaan door.’’



De afgelopen weken zijn zeker 1000 reddingswerkers en hulpverleners bij het grottenstelsel van Tham Luang Nang in de weer. Na de wekenlange zoektocht naar de tieners en hun 26-jarige trainer spitst de reddingsactie zich nu toe op hun veilige terugkeer uit de grot. Pogingen om gaten in de bergwand te boren om het water weg te krijgen of het team via een andere route te bereiken draaiden op niets uit.