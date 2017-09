Reddingswerkers dicht bij redding 12-jarig Mexicaans schoolmeisje

In het puin van de Enrique Rebsámen-school zagen reddingswerkers een handje bewegen, en met een reddingshond werd gekeken of er nog daadwerkelijk iemand in leven was. Uiteindelijk konden de reddingswerkers door het puin heen even contact leggen met het meisje, dat vertelde dat ze Frida Sofia heette. Urenlang zenden televisiezenders in Mexico live uit hoe geprobeerd wordt Frida te redden. Met een tuinslang door de brokstukken heeft ze water te drinken gekregen.



Familieleden kijken van een afstandje toe, maar autoriteiten hebben geen verdere details gegeven over het kind. Frida heeft het drama overleefd doordat ze onder een granieten tafel in de school ligt. Volgens het meisje zelf zouden er nog twee anderen bij haar liggen, maar ze weet niet of zij in leven zijn. Nog verwonderlijker: niemand lijkt op zoek te zijn naar het meisje. Er heeft zich nog niemand gemeld die een 'Frida Sofia' mist.