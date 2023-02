Reddingswerkers Usar bevonden zich zes dagen lang in ‘emotionele rollercoaster’

Zes lange dagen werken in een rampgebied, op zoek naar overlevenden van de aardbevingen in Turkije. Wat doet dat met een mens? Het Nederlandse hulpteam Usar komt bij van alle indrukken. ,,Dit gaat elk voorstellingsvermogen te boven.’’

Twaalf mensen en één hond kon het Nederlandse Urban Search And Rescue-team in de zwaar getroffen regio Hatay levend onder het puin vandaan halen. Maar de 65 hulpverleners en acht reddingshonden traceerden helaas nog veel meer dodelijke slachtoffers in het rampgebied in het zuidoosten van Turkije.

,,Het was een emotionele rollercoaster. Het ene moment was er grote vreugde als iemand levend werd gevonden. Een paar uur later was het weer moeilijk als er overleden bewoners werden aangetroffen. Zeker de laatste dagen stapelden de slechtnieuwsgesprekken zich op. Het is goed dat het team zijn taken na een intensieve week heeft overgedragen aan verse teams en zich heeft teruggetrokken om alle indrukken te verwerken. Veel langer in deze heftige omstandigheden werken is niet aan te bevelen. Ze waren mentaal en fysiek flink uitgeput. Zoveel verwoesting, zoveel leed’’, vertelt Usar-woordvoerder Marcel van Vugt die deze keer in Nederland bleef.

Onbekende plek

Volledig scherm Teams van Usar aan het werk in Turkije. © AFP Het team keert pas donderdag terug naar Nederland. Maandagochtend zijn ze naar het basisteam in de Turkse stad Adana vertrokken, vanaf daar vliegen de hulpverleners naar een onbekende locatie om te herstellen. ,,Daar zijn ook een arts en psycholoog aanwezig voor de nodige begeleiding. Er zal heel veel met elkaar worden gepraat, ervaringen worden uitgewisseld. Die bezinningsperiode is belangrijk om te ontladen en terug te keren naar huis. Donderdag landen ze op vliegbasis Eindhoven.’’



Uit eerdere ervaringen in rampgebieden heeft het Usar-team volgens Van Vugt geleerd dat goede nazorg belangrijk is. ,,Eigenlijk begon de nazorg al voordat ze naar Turkije vertrokken. Onze psycholoog vroeg aan iedereen hoe hij of zij erin stond. We werken ook met een zogeheten buddysysteem. Je bent altijd aan iemand anders gekoppeld, de bedoeling is elkaar goed in de gaten te houden, want je krijgt met een flinke belasting te maken. Zowel fysiek als mentaal. Als het niet goed gaat, kan de arts, verpleegkundige of psycholoog worden ingeschakeld’’, zegt Van Vugt die toevoegt dat het thuisfront van de hulpverleners ook instructies krijgt over nazorg. ,,Het thuisfront leert signalen te herkennen als er iets aan de hand kan zijn, denk bijvoorbeeld aan afwijkend gedrag. En drie weken na thuiskomst neemt een psycholoog opnieuw contact op met de teamleden om te vragen hoe het gaat.’’

Niet te bevatten

Deze ramp is voor de meeste teamleden een van de heftigste die ze hebben meegemaakt. ,,De situatie ter plekke is eigenlijk niet te bevatten. In Nederland kunnen we ons niet voorstellen hoe groot de verwoesting is. Er moet nog zoveel gebeuren. De focus wordt nu steeds meer verlegd naar noodhulp, zoals het bieden van onderdak, voedsel en psychologische hulp aan slachtoffers en overlevenden. Het gaat nog jaren duren voordat het leven daar weer een beetje normaal is.’’

Usar biedt zijn mensen dan wel professionele nazorg, vele anderen - zoals vrijwilligers - die bijvoorbeeld spontaan vanuit Nederland naar het getroffen gebied reizen om te helpen, krijgen dat niet. Tip van Marcel van Vugt: ,,Wat je niet ziet, hoef je ook niet te verwerken. Bescherm jezelf tegen onnodig schokkende beelden. Dat klinkt simpel, maar de praktijk is een ander verhaal. Begrijpelijk dat er particuliere hulpverlening op gang komt, maar ik hoop dat de mensen alleen naar de locaties gaan waar ze echt nodig zijn.’’

Het is inmiddels een week geleden dat Turkije en Syrië werden getroffen door verwoestende aardbevingen. Volgens plaatselijke media worden er nog steeds sporadisch mensen gered. De Turkse krant Milliyet schrijft over een persoon die na 176 uur levend onder het puin vandaan gehaald is in de regio Hatay en spreekt van een wonder.

Usar: altijd oproepbaar Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team (Usar) bestaat uit 145 leden, 65 van hen waren actief in Turkije. Ze zijn uiteraard gespecialiseerd in zoek- en reddingsacties, maar ook verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen maken deel uit van Usar. Het team werd opgericht in 2003 en hielp onder andere bij rampen in Marokko (2004), Haïti (2010) en Libanon (2020). Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking beslist of Usar daadwerkelijk wordt ingezet.

