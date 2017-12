Regenboog negen uur lang te zien in Taiwan

Chou is door het dolle heen. Jubelend: ,,De lucht gaf ons een cadeautje. Dit is zo zeldzaam. Het was fantastisch. Ik wist dat deze regenboog alle records ging breken. Ik was zo opgewonden dat ik nauwelijks zin had om te lunchen.''



Op 14 maart 1994 was in de Engelse regio Yorkshire een regenboog zes uur onafgebroken zichtbaar, toen een record dat het Guinness Book of Records haalde.



De omstandigheden in Taiwan waren ideaal voor een nieuw record: regenseizoen, de lucht verzadigd met vocht, nauwelijks wind, buien die bleven hangen in de valleien terwijl de zon over de bergkammen scheen.