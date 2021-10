Regering Biden vraagt rechter abortuswet Texas te blokkeren

De Amerikaanse rechter Robert Pitman heeft nog niet duidelijk gemaakt wanneer hij een beslissing neemt na de drie uur durende hoorzitting in Austin. Ten minste één abortuskliniek in Texas zegt klaar te staan om werkzaamheden op drie locaties te hervatten, zodra de wet tijdelijk wordt opgeschort.

,,Iedere dag dat de wet (Senate Bill 8, red.) van kracht is, wijzen we grote groepen patiënten af”, vertelt Amy Hagstrom Miller, voorzitter van Whole Woman’s Health, aan de rechtbank.

De abortuswet

De abortuswet in Texas verbiedt een abortus na de zesde week van de zwangerschap, terwijl vrouwen op dat moment vaak nog niet weten dat ze zwanger zijn. Ook kan iedereen een vrouw of abortuskliniek aanklagen als zij zich niet aan de wet houden.



De wet werd in mei ondertekend door de Republikeinse gouverneur Greg Abbott. Biden sprak eerder al over een ‘onmiskenbare schending van grondwettelijke rechten’. Biden vindt het vooral ‘schandalig’ dat burgers als een soort verklikkers de mogelijkheid krijgen rechtszaken aan te spannen tegen iedereen die een andere persoon zou hebben geholpen een abortus te ondergaan.



Ook vicepresident Kamala Harris reageerde boos in een verklaring. Daarin noemde ze de nieuwe wet een ‘totale aanval’ op de gezondheid rond de zwangerschap. Volgens haar treft het ‘verbod’ bijna 7 miljoen vrouwen in Texas.