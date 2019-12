Rel tussen Duitsland en Rusland over moord op ‘Russische staatsvijand’ in Berlijn

Duitsland heeft met onmiddellijke ingang twee Russische diplomaten uitgewezen. Dit vanwege het ‘gebrek aan medewerking’ van Rusland bij het onderzoek naar de moord op een voormalige Tsjetsjeense vrijheidsstrijder, afgelopen zomer in Berlijn. Volgens de Duitse justitie zijn er ‘voldoende feitelijke aanwijzingen’ dat de Russische of Tsjetsjeense geheime diensten achter de moord zitten.

De diplomaten moeten Duitsland binnen zeven dagen verlaten. Hun uitwijzing heeft kwaad bloed gezet bij de Russische autoriteiten. Die noemen de maatregel ‘onvriendelijk en ongegrond’ en beloven ‘een spoedige reactie’, melden Duitse media. Bondskanselier Merkel verklaarde vanmiddag vanuit Londen, waar ze de NAVO-top bijwoonde, dat de uitzetting de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Rusland ‘verstoord’.

De twee Russen werken volgens het Duitse weekblad Der Spiegel voor de Russische militaire inlichtingendienst (GRU). Voor die dienst werkte ook de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal die in maart vorig jaar in Groot-Brittannië met zijn dochter het slachtoffer werd van poging tot moord met zenuwgas. De zaak deed denken aan de vergiftiging van oud-KGB-agent Alexander Litvinenko met het radioactieve polonium, in 2006 in Londen. Ook hij werkte een tijd voor de Russische militaire inlichtingendienst en liep als spion over naar Engeland. De moord op hem werd waarschijnlijk goedgekeurd door president Vladimir Poetin.

Duitse justitie vermoedt ook betrokkenheid van Russische ‘overheidsdiensten’ c.q. het Kremlin bij de moord op de 41-jarige Zelimkhan K., op 23 augustus in een park in het Berlijnse stadsdeel Moabit. De Tsjetsjeense moslim, houder van een Georgisch paspoort, werd onderweg naar het vrijdaggebed van achteren doodgeschoten door een man op een fiets.

De verdachte, die volgens de politie een elektrische step had geregeld als alternatief vluchtrijtuig, werd vlak na de feiten gearresteerd. Het bleek de 49-jarige Vadim S. te zijn. Hij was in het bezit van een visum voor het Schengen-gebied maar reisde vermoedelijk onder een valse Russische identiteit. De in de documenten genoemde persoon bleek niet te bestaan. Volgens Duitse onderzoeksjournalisten is het paspoortnummer te herleiden naar een afdeling binnen het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken dat in het verleden reisdocumenten regelde voor de militaire inlichtingendienst GRU.

Twee moordaanslagen

Het Duitse Openbaar Ministerie maakte eerder vandaag bekend dat er ‘voldoende feitelijke aanwijzingen’ zijn dat ‘overheidsdiensten’ uit Rusland of uit de autonome Russische deelrepubliek Tsjetsjenië opdracht hebben gegeven voor de moord op Zelimkhan K. Hij vocht in de tweede Tsjetsjeense oorlog (1999-2009) tegen de Russen en ontvluchtte de Georgische regio Pankisi na twee moordaanslagen op hem, zo verklaarde de voorzitter van de Duits-Kaukasische samenleving in Berlijn tegenover Duitse media. Zowel hij als de nabestaanden van K. vermoeden dat de Russische geheime dienst of de pro-Russische Kadyrov-Tsjetsjenen, vernoemd naar dictator Ramzan Kadyrov, achter de moord zitten.