Relschoppers vernielen straten van Brussel na WK-kwalificatie

Na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust is het gisterenavond flink uit de hand gelopen in het centrum van Brussel. Twee wagens werden in brand gestoken en 22 agenten raakten gewond.