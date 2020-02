Rem Koolhaas brengt boze Hollandse boeren naar New York

Architect Rem Koolhaas toont de boeren in zijn New Yorkse tentoonstelling over de toekomst van het platteland in de wereld. In Countryside, the future stelt Koolhaas dat wereldwijd teveel aandacht is besteed aan steden, die maar 2 procent van het aardoppervlak beslaan, terwijl het platteland verwaarloosd is en als aanhangsel van de stad mag dienen. Koolhaas ziet in die verwaarlozing de wortel voor onder meer de groeiende invloed van populisten.



In een installatie over Europees landbouwbeleid is het boerenprotest te zien in de vorm van twee gecombineerde foto’s: een trekker op de snelweg en een truck waarop een Hollandse boer de omstreden Amerikaanse Confederatievlag laat wapperen. Buiten, voor de ingang van het museum aan Fifth Avenue in New York, heeft de beroemde architect een grote groene Deutz Fahr-trekker geparkeerd.