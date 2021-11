Republikein Youngkin wint gouverneurschap van Virginia

twee weken vermist Verdwenen Cleo (4) levend aangetrof­fen in huis: ‘Ons gezin is weer compleet’

De Australische politie heeft de vermiste 4-jarige Cleo Smith gevonden na meer dan twee weken zoeken. Agenten braken een vergrendeld huis binnen in de stad Carnarvon, 900 kilometer ten noorden van Perth, en troffen het jonge meisje aan in een van de kamers. Cleo werd kort daarna herenigd met haar ouders. ,,Ons gezin is weer compleet”, reageert haar moeder op Instagram.

2 november