Republikeinen schetsen naargeestig beeld van VS onder opponent Biden

Amerikanen hebben op 3 november de keuze tussen ‘kerk, werk en school’, of ‘rellen, geweld en vandalisme’, zo spiegelde Donald Trump junior een contrast voor tussen een ordelijke wereld onder Trump, en wat een rampzalige toekomst zou worden onder Joe Biden. Het is de boodschap waarmee de Republikeinen op hun partijcongres de campagne om het presidentschap aftrappen. Democraten, herhalen veel sprekers, zullen het land naar de afgrond leiden.

Het gaat nu al hard tegen hard in de presidentscampagne: vorige week zeiden Democraten op hun eigen partijcongres ongeveer hetzelfde over Republikeinen. Onder de strijdlustige Republikeinen zijn controversiële sprekers als Mark en Patty McCloskey, wereldberoemd geworden toen ze gewapend een groep passerende anti-racisme-demonstranten opwachtten bij hun villa in St. Louis. De beelden leverden het koppel een aanklacht vanwege onrechtmatig gebruik van wapens op. Maar op de Republikeinse conventie zijn ze welkom. ,,Je familie zal niet veilig zijn in het Amerika van de radicale Democraten,” zeggen ook zij, suggererend dat Joe Biden financiering voor de politie wil schrappen. Hij heeft afstand genomen van dat idee van activisten.

Kansen keren

De conventie vormt een belangrijk campagnemoment voor Donald Trump. Hij staat achter in opiniepeilingen en zal deze vier dagen waarin alle ogen op de Republikeinen gericht zijn moeten gebruiken om zijn kansen te keren. Als voormalig realityster met een obsessie voor kijkcijfers heeft hij dan ook twee voormalig producers van zijn tv-show The Apprentice ingeschakeld om het partijcongres te organiseren.

Spetterend wordt het niet, zonder publiek. Vanwege het coronavirus spreken alle deelnemers voor een lege zaal. De agenda op dag één geeft een inkijkje in de tactieken van Trumps team. Het woord ‘socialisme’ valt veel, om de relatief gematigde Biden en zijn politiek partner Kamala Harris neer te zetten als vertegenwoordiger van radicaal links. Kiezers hebben misschien twijfels over Trumps prestaties, maar het alternatief is erger, is de boodschap. ,,De strategie is heel simpel: de focus verplaatsen van het ontslaan van Trump, naar angst voor Biden en Harris,” observeerde Mike Murphy, een anti-Trump Republikein, in de Washington Post.

Leden van de familie Trump hebben prominente plekken op de sprekerslijst. Schoondochter Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Donald Trump junior, verheft haar stem om bombastisch te waarschuwen voor ‘socialistisch beleid zoals in Cuba en Venezuela’. ,,Ze willen dit land vernietigen, en alles waar we voor gevochten hebben en ons dierbaar is. Ze willen uw vrijheid stelen, uw vrijheid. Ze willen bepalen wat je ziet en denkt en gelooft, zodat ze kunnen bepalen hoe je leeft. Ze willen je tot slaaf maken van de zwakke, afhankelijke, liberale slachtofferideologie, tot op het punt dat je dit land of jezelf niet zult herkennen.”

Uitgestoken hand naar minderheden

Zijn oudste zoon doet meer zijn best ook kiezers aan te spreken die tot op heden geen groot fan van Trump zijn geweest. Hij reikt een uitgestoken hand naar minderheden, groepen die traditioneel weinig op hebben met Republikeinen. Zijn vader heeft de anti-racismeprotesten in het land vooral weggezet als zootje ongeregeld, maar de jonge Trump spreekt nu over het beëindigen van racisme en de ‘schandalige’ dood van George Floyd die eraan ten grondslag lag.

De Republikeinse partij laat doelbewust sprekers van kleur of met een migratieachtergrond aan het woord om de Democraten wind uit de zeilen te nemen onder kiezers uit deze groepen. Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley benadrukte de geschiedenis van haar ouders, immigranten uit India. De enige zwarte Republikeinse senator Tim Scott vertelt hoe hij de Senaat wist te halen als zoon van een alleenstaande moeder en kleinzoon van een analfabete katoenplukker in het lang racistische zuiden. ,,We leven in een wereld die alleen wil dat je gelooft in het slechte nieuws. Raciaal, economisch en cultureel polariserend nieuws. De waarheid is dat de boog van onze natie altijd terug buigt naar rechtvaardigheid. We zijn niet helemaal waar we willen zijn, maar godzijdank zijn we niet waar we waren.”

