Republikeins congreslid onder vuur om voornemen pistool mee te nemen naar werk

Video,,Ik beloof mijn vuurwapen bij me te dragen in Washington DC en in het Congres.” Dat zei het onlangs verkozen Amerikaanse lid van het Huis van Afgevaardigden Lauren Boebert in een omstreden video op Twitter, die inmiddels meer dan 5 miljoen keer bekeken is.

In de video die zondag is vrijgegeven, is te zien hoe de Republikeinse Boebert een Glock-pistool laadt voordat zij door de Amerikaanse stad Washington loopt. ,,Laat me je vertellen waarom ik wel mijn Glock naar het Congres meeneem”, aldus het congreslid in de video. ,,Ook al werk ik nu in een van de meest liberale steden van de Verenigde Staten, ik weiger mijn rechten op te geven.”

De reden die Boebert noemt om, ondanks de strenge wapenwetten die gelden in Washington DC, een pistool te dragen tijdens haar ambtsperiode, is zodat ze haar veiligheid in ‘deze gevaarlijke stad’ kan waarborgen. ,,Als vrouw van 1,5 meter lang en 100 pond (45 kilo), kies ik ervoor om mezelf legaal te beschermen”, aldus Boebert.

Wapens in restaurant

De kwestie van wapenrechten vormde een belangrijk onderdeel van haar campagne voor de Amerikaanse verkiezingen afgelopen november. Boebert is eigenaar van een restaurant genaamd Shooters Grill in de stad Rifle, Colorado. Personeelsleden worden door Boebert aangemoedigd om openlijk wapens te dragen, zoals is toegestaan ​​volgens de staatswetten van Colorado.

Maar in Washington DC gelden andere wapenwetten. Het is voor inwoners van andere staten verboden om wapens te dragen in de stad, tenzij zij zich registreren bij de politie. DC erkent geen wapenvergunningen van andere staten. De politiechef van de Amerikaanse hoofdstad benadrukte dan ook contact op te nemen met Boebert over de strikte regels voor het dragen van vuurwapens.

,,We maken geen uitzonderingen”, zei de politiechef over de video. ,,De congresvrouw zal worden onderworpen aan dezelfde straffen als ieder ander die in de straten van Washington DC wordt betrapt met een vuurwapen.”

De Republikeinse Lauren Boebert vertelt in een video op Twitter waarom ze haar wapen zal dragen in DC.

