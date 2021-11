‘Reserve-Trump’ wil grensmuur afbouwen met 53 miljoen dollar van gulle miljardair

Het ruikt nog naar vers hout in de blokhut van Cathy en Joe Leiza (70). Hun nieuwe huis staat aan de oever van de Rio Grande, de rivier die het Amerikaanse Texas scheidt van de Mexicaanse staat Coahuila. Ze waren het sneeuwschuiven in Wisconsin beu, dus kochten ze hier een betaalbaar lapje grond aan het water om in de zon van hun gouden jaren te genieten. Beetje vissen, bootje in de rivier. Het mag eigenlijk niet, zonder paspoortcontrole, maar soms steken ze over om een biertje te drinken met de Mexicaanse overburen.