Revolte in Parijs: 'Het volk? Dat zijn wij!'

VIDEO Migranten­boot Lifeline mag naar wateren Malta

11:44 De omstreden boot Lifeline van de Duitse organisatie Mission-Lifeline heeft vandaag toestemming gekregen tijdens het slechte weer beschutting te zoeken in de territoriale wateren van Malta. Het schip ligt al vijf dagen in de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven binnen te mogen varen.