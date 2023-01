Ricardo de V. (23) die Hakim in het water gooide met dood als gevolg, komt vrij na betalen borgsom: ‘Het was niet zijn bedoeling’

Op zondag 17 juli werd het lichaam van de 53-jarige Hakim Mutyaba aan de Lousbergskaai uit het water gehaald. De vijftiger was daar na een avondje Gentse Feesten ingegooid door Goesenaar Ricardo de V. (23). Zijn vriend, een 25-jarige plaatsgenoot, stond erbij maar greep niet in. Hakim kon niet zwemmen en verdronk. De twee mannen zetten het op een lopen, maar werden daags na de feiten gearresteerd.

Opmerkelijk lichtere strafmaat

De onderzoeksrechter besloot de man aan te houden, weliswaar onder een lichtere kwalificatie. Het gaat nu over slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg en daarnaast schuldig verzuim. Doodslag wordt bestraft met een opsluiting van twintig tot dertig jaar. Voor slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg gaat dat over vijf tot tien jaar. Op schuldig verzuim staat een maximale gevangenisstraf van één jaar en een geldboete. Een opmerkelijk lichtere strafmaat dus, al komt het weliswaar vaker voor dat de tenlastelegging in het begin van een onderzoek zo ruim mogelijk wordt gesteld.

Drama

In afwachting van de rechtszaak is besloten om de Nederlander vrij te laten, onder strenge voorwaarden en na het betalen van een borgsom van 2000 euro. Justitie ging hiertegen in beroep, maar zonder succes. Volgens advocaat Thomas Gillis is detentie niet langer noodzakelijk voor zijn cliënt. ,,Dit doet niets af aan het drama dat zich heeft voorgedaan. Nooit of te nimmer heeft cliënt de bedoeling gehad iemand van het leven te beroven.”