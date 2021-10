Richard Gere moet getuigen tegen Italiaanse ex-minister

Moeder Dutroux in de clinch met zijn advocaat: ‘Mijn zoon depressief? Laat hem rotten in de hel!’

20 oktober ,,Mijn cliënt is depressief en staat op de rand van de afgrond.” Hoopte advocaat Bruno Dayez medelijden op te wekken voor Marc Dutroux (64)? Dan heeft hij zich schromelijk misrekend, afgaande op de publieke opinie. Ook Dutroux’ moeder kon haar oren niet geloven. ,,Hij duwt bij de nabestaanden het mes nog wat dieper in de wonden”, zegt Jeannine Lauwens (85) in Dag Allemaal, na jarenlang stilzwijgen. Lees hier het exclusieve interview.