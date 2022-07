Rijke zakenman die verdacht werd van zware aanslag op vliegtuig is doodgeschoten in Canada

De man die werd beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op een Boeing van Air India in 1985, is gisterochtend in de Canadese stad Surrey vermoord. De familie van de rijke zakenman Ripudaman Singh Malik bevestigt dat de 75-jarige voor zijn kledingwinkel is doodgeschoten door een nog onbekende man.

Volgens ooggetuigen ging het om een koelbloedige liquidatie. Er zouden drie schoten zijn gelost. Malik werd in de nek geraakt en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie vond twee kilometer verderop een uitgebrande auto, waarvan vermoed wordt dat het een van de vluchtauto’s is. Er is nog niemand aangehouden.

Kash Heed, een oud-politieagent uit Vancouver, vermoedt dat de politieke standpunten van Malik de aanleiding zijn geweest voor de schietpartij. ,,Ik ben eigenlijk verbaasd dat hij zoveel jaren heeft overleefd”, zegt hij tegen Canadese media. Gary Bass, die de leiding had over het onderzoek naar de bomaanslag op Air India, zegt dat Malik in de loop der jaren veel vijanden had gekregen. ,,Ik ben op dit moment niet op de hoogte van lopende onderzoeken naar Malik, maar ik kan wel zeggen dat hij sinds enkele jaren betrokken was bij een aantal activiteiten waardoor hij in conflict zou kunnen komen met andere mensen.”

De 75-jarige Malik raakte bij het grote publiek bekend nadat hij werd gezien als een van de hoofdrolspelers van de terreuraanslag op een passagiersvlucht van Air India in 1985. Door de aanslag, boven de kust van Ierland, vielen 329 doden, onder wie 86 kinderen. Het toestel van Air India was destijds op weg van Toronto naar New Delhi. Een uur eerder ontplofte een andere bom in een koffer, die mee aan boord moest van een Air India-vlucht naar Japan. Twee bagagemedewerkers kwamen om. Separatistische sikhs, onder wie Malik, kwamen als mogelijke daders in beeld.

Tot een veroordeling kwam het uiteindelijk niet. In 2005 werden Malik en medeverdachte Ajaib Singh Bagri vrijgesproken van zowel moord als samenzwering.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bewijs was ontoereikend

Het proces tegen de twee mannen duurde negentien maanden. De uitspraak volgde op een onderzoek van twintig jaar naar ‘s werelds grootste terroristische aanslag in de lucht voor die van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Tijdens het proces betoogden de aanklagers dat de miljonair Malik en arbeider Bagri behoorden tot een radicale sikh-groepering. Die zou India willen straffen voor zijn optreden tegen sikhs in het begin van de jaren 80 en voor de aanval van het leger op de Gouden Tempel van de sikhs in Amritsar.

Rechter Ian Bruce Josephson achtte de schuld van Malik en Bagri niet overtuigend bewezen. ,,Het bewijs is opmerkelijk ontoereikend’', zei hij bij het vrijspreken van Malik. Een derde verdachte, Inderjit Singh Reyat, werd wel veroordeeld tot 30 jaar. Hij kwam in 2016 vrij. Canadese autoriteiten denken nog altijd dat Talwinder Singh Parmar de architect was van de aanslag. Hij werd in 1992 doodgeschoten door de Indiase politie.

Wraak op bestorming Gouden Tempel

De aanslag, een van de bloedigste in de luchtvaartgeschiedenis, zou mede bedoeld zijn geweest als een wraakneming op de bestorming van de Gouden Tempel in de Indiase stad Amritsar door het Indiase leger in 1984. De tempel is het belangrijkste heiligdom van de sikhs. Militante sikhs streden destijds in de Noord-Indiase deelstaat Punjab voor een eigen staat. Het West-Canadese Vancouver herbergt een grote sikh-gemeenschap.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: