Rijkste vrouw ter wereld overleden

Verdachte (21) aanslag Londen weer op vrije voeten

20:13 De 21-jarige Yahyah F. is weer op vrije voeten. Hij werd zaterdagavond gearresteerd in verband met de aanslag in het Londense metrostration Parsons Green, maar is vanavond vrijgelaten door de Britse politie. Er wordt geen verdere actie tegen hem ondernomen.