Rivalen noemen Sanders kansloos in presidentsrace tegen Trump

Vijf gewonde wandelaars gered in Alaska na bezoek aan beroemde filmbus

2:58 Vijf Italiaanse hikers zijn in Alaska gered, nadat ze een bezoek gebracht hadden aan de verlaten bus die beroemd gemaakt is door het boek en de film Into The Wild. Het is niet de eerste keer dat hikers die de bus willen bereiken in de problemen kwamen.