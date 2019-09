Rode Kruis: meer dan honderd doden bij luchtaanval in Jemen

Megaver­stop­per­tje bij Ikea in Schotse stad Glasgow verijdeld

1 september De politie van Glasgow heeft op het allerlaatste moment kunnen voorkomen dat minstens tweeduizend mensen verstoppertje gingen spelen bij de vestiging van Ikea in die Schotse stad. De directie van de winkel had lucht gekregen van het plan waarvoor zich via Facebook veel potentiële spelers hadden aangemeld. Daarnaast hadden tienduizenden Schotten aangegeven geïnteresseerd te zijn in het kinderachtig bedoelde evenement.