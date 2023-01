Roemeense politie plukt influencer Andrew Tate: 3,6 miljoen in cash en auto's meegenomen

UPDATE Weer stoelen­dans in Russische leger, generaals vechten elkaar de tent uit

Vladimir Poetin heeft gisteren opnieuw geschoven in de legertop. De pas vier maanden geleden als bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne aangestelde generaal Sergej Soerovikin is volgens Russische bronnen alweer vervangen. Zijn taken aan het front zouden worden overgenomen door opperbevelhebber Valeri Gerasimov. Volgens waarnemers kan dat erop wijzen dat nieuwe Russische offensieven aanstaande zijn.

12 januari