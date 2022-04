Roemenen ontvangen Oekraïners gastvrij, maar hun reputatie zit in de weg

Vluchtelingenwerk ‘Heel reëel scenario dat er nog vijf keer zoveel Oekraïners naar Nederland komen’

Nederland dreigt in slaap gesust te worden door de tot nu toe relatief geringe instroom van Oekraïense vluchtelingen. Daarvoor waarschuwt Vluchtelingenwerk, dat stelt dat het ‘heel reëel’ is dat het aantal Oekraïners vier of vijf keer zo hoog wordt als nu, terwijl de asielketen al propvol zit.

