Rolstoelatlete Marieke Vervoort (40) koos voor de dood na slepende spierziekte

Marieke Vervoort werd geboren op 11 mei 1979. ,,Ik ben een levenslustig meisje dat door een zeldzame aandoening verlamd raakte en zo in 2000 in een rolstoel belandde”, zo luidt het in haar biografie. ,,Maar in een hoekje zitten klagen, helpt je niet vooruit. Daarom besloot ik de draad weer op te pikken en nog iets moois van mijn leven te maken.”



Wielemie, zoals haar bijnaam luidde, stortte zich op triatlon, waarna ze in 2006 in het Zwitserse Lausanne wereldkampioen in de categorie handcycle werd. In 2007 werd ze opnieuw wereldkampioen in het Duitse Hamburg.



Dat jaar ging ook haar grote droom in vervulling, door op 13 oktober deel te nemen aan de loodzware Iron Man in Hawaï. Een maand later kreeg ze in het VTM-programma ‘Trots van Vlaanderen’ uit de handen van premier Guy Verhofstadt de prijs ‘Doorzetter van het Jaar’. ,,Heel bijzonder”, aldus Wielemie.