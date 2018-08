Rugzak van 65 kilo, tocht van 500 kilometer: Als eerste mens zonder begeleiding Tasmanië over

De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke, in 2016 nog verkozen tot 'European Adventurer of the Year', is toe aan een nieuw huzarenstukje. De man wil als eerste mens ooit te voet Tasmanië oversteken in de winter, zonder begeleiding. Deze ochtend is hij "zijn moeilijkste avontuur ooit" gestart.

Loncke stak eerder al als eerste mens zonder begeleiding Death Valley in de Verenigde Staten over en leverde die prestatie opnieuw in de Australische Simpsonwoestijn én de grootste zoutvlakte ter wereld in Bolivia, de Salar de Uyuni. Al is het zijn tocht door Tasmanië die "de moeilijkste ooit" wordt, gaf hij enkele dagen voor zijn vertrek vanuit Launceston (Australië) te kennen. Deze ochtend is hij zijn avontuur dan echt gestart.

Het is intussen al de zestiende expeditie voor de 41-jarige Loncke, die in februari 2016 nog 'Europese avonturier van het jaar' werd. Een keer eerder al trok hij door Tasmanië, het Australische eiland ten zuidoosten van het vasteland, in de zomer van 2006 en 2007. Toen wandelde hij 49 dagen onbegeleid door de bergen in de wildernis. Maar na bijna twaalf jaar mag het dus ambitieuzer: hij wil als eerste mens zonder hulp én in de winter het eiland te voet doorkruisen, van Penguin aan de noordkust tot South East Cape, het meest zuidelijke punt. Twee jaar lang stippelde hij de route van in totaal ruim 500 kilometer uit. De tocht hoopt hij in ongeveer veertig dagen af te leggen. In die periode zal Loncke niet worden bevoorraad. Hij nam al zijn voedsel en materiaal dat nodig is, mee. Zijn rugzak woog bij de start ongeveer 65 kilo.

Hevige sneeuw en regen

"Ik weet dat ik zal lijden op deze expeditie en het is zeker en vast al het moeilijkste dat ik ooit gepland heb", zegt Loncke. De avonturier wacht inderdaad een zware taak, door de koude temperaturen en het moeilijke terrein in Tasmanië, met dichte begroeiing en hevige sneeuw- en regenval. "De kans dat ik South Cape bereik is erg klein, maar avontuur draait om risico's nemen. Als het gemakkelijk zou zijn, zou iemand anders het al eerder hebben gedaan. Er zijn veel gevaren in Tasmanië, maar ik ga zo ver ik kan."

Een van de manieren waarmee Loncke zich voorbereidde op de tocht, is door 10 kilo bij te komen. "Door nat te zijn en het koud te hebben, zal ik veel calorieën verbranden", zegt hij. "Ik kan niet genoeg voedsel dragen om calorieën binnen te spelen, dus de calorieën als vet op mijn lichaam meedragen is de beste strategie." De avonturier verwacht 10 tot 20 kilo aan lichaamsgewicht te verliezen gedurende de expeditie.

Quote Ik kan niet genoeg voedsel dragen om calorieën binnen te spelen, dus de calorieën als vet op mijn lichaam meedragen is de beste strategie Louis-Philippe Loncke kwam tien kilogram bij

Opblaasbare boot

Loncke zal trouwens niet uitsluitend wandelen, hij legt ook een deel van het traject af met een packraft, een kleine en draagbare opblaasbare boot. Die zal hij gebruiken om grote meren over te varen en een stuk van de Gorden River af te leggen. Die rivier is volgens de Belg ook meteen het gevaarlijkste stuk, door de vele stroomversnellingen en rotsen en boomstammen in het water.