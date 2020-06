Ruim 30.000 verdachten in beeld in Duitse misbruikzaak rond vaders die kinderen ‘uitwisselden’

Europa opent grenzen voor ‘veilige’ landen, Amerikanen nog niet welkom

17:08 Mensen uit ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU kunnen vanaf komende woensdag in principe weer naar Europa reizen. De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben in een stemming een lijst vastgesteld van veertien landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten.