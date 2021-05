Ruim 400 gasten onder wie Nederlanders op chique, illegaal feest in Frans kasteel

De Franse politie heeft afgelopen weekend een einde gemaakt aan een besloten feest in een kasteel in de Loire-streek. De coronamaatregelen werden er op grote schaal overtreden en ook de avondklok van 21.00 uur werd niet nageleefd. De organisator, volgens Franse media de zoon van de kasteeleigenaar, sprak van een ‘familiefeest’ maar de ruim vierhonderd gasten uit Frankrijk, Nederland en Duitsland bleken elkaar niet te kennen.

Ze betaalden tussen 80 en 150 euro per persoon om te mogen deelnemen aan de besloten en muzikale avond van zaterdag op zondag in Château de Bouillé-Théval in Montguillon (Maine-et-Loire). Totale geschatte inkomsten: tussen 32.000 en 60.000 euro. De politie beboette tot nu toe zo'n twintig personen voor bezit van verdovende middelen of rijden onder invloed van zulke middelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Angers opende een onderzoek tegen de kasteeleigenaar, meldt Ouest-France. Hij krijgt volgens de krant een boete voor het organiseren van een privéfeest zonder de geldende coronaregels in acht te nemen. te respecteren. De officier van justitie van Angers acht vervolging wegens het in gevaar brengen van de gezondheid van anderen en zwartwerk mogelijk.

De politie rukte zaterdagnacht omstreeks 02.30 uur met tientallen manschappen uit naar het kasteel nadat omwonenden van het landgoed hadden geklaagd over geluidsoverlast. Een aantal gasten ging er na het binnenvallen door de agenten vandoor maar reden zich vast op wegafzettingen in de wijde omgeving van het landgoed. De gestrande feestgangers mochten pas doorrijden nadat ze waren ondervraagd en hun gegevens hadden achtergelaten.

Het ondervragen van de paar honderd genodigden in het kasteel nam volgens de krant de hele eerste en tweede pinksterdag in beslag. In de loop van dinsdag maakte de politie de getuigenissen en processen-verbaal over aan het OM.

Andere kasteelfeesten

Twee weken geleden maakte de politie bij Bordeaux ook al een eind aan een besloten illegaal feest in een kasteel. Toen ging het om een verjaardagsfeest met tientallen gasten in Château Génissac. In totaal kregen 62 bezoekers een boete van 135 euro wegens het niet respecteren van de avondklok. De organisator werd gearresteerd. Tegen hem loopt een onderzoek wegens overtreding van de coronamaatregelen en het in gevaar brengen van de levens van anderen.

Begin april maakte de politie in een leegstaand kasteel in Ris-Orangis, ten zuiden van Parijs, een eind aan een illegaal feest met ruim honderd gasten. Ook daar hadden omwonenden de politie gebeld vanwege geluidsoverlast. De agenten deelden 123 boetes uit wegens het niet naleven van de avondklok en in enkele gevallenook voor het niet naleven van de avondklok. De organisator werd gearresteerd. Hem hangt een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een boete van 15.000 euro boven het hoofd wegens het in gevaar brengen van het leven van anderen.

