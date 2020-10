Ruimtestation ISS krijgt vrouwvriendelijk toilet van 20 miljoen euro

Het ruimteschip met het nieuwe toilet aan boord werd vannacht gelanceerd in de Verenigde Staten. Het toilet is een beetje te vergelijken met dat in een mobilhome en is een stuk kleiner en lichter dan de huidige toiletten in het ISS: 71 centimeter groot en 45 kilogram zwaar.



Het toilet staat een beetje gekanteld zodat je er makkelijker op kan gaan zitten voor een grote boodschap. Ook de trechters die gebruikt worden voor een kleine boodschap, zijn aangepast.



Tot nu toe moesten vrouwen kiezen tussen een kleine óf een grote boodschap. Op het nieuwe toilet kunnen ze allebei tegelijk, met dank aan de nieuwe vorm van de urinetrechters.



Om ervoor te zorgen dat de ontlasting niet uit het toilet wegdrijft door de gewichtloosheid in de ruimte, wordt luchtafzuiging gebruikt. Urine wordt gerecycled om water van te maken om te drinken en te koken.